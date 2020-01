Arabe Unido le dio al Tauro una taza de su propio chocolate

Los toros le habían empatado el domingo al Veragüense sobre los minutos de reposición y los colonenses le dieron ayer la dosis al Tauro.

En la única jugada clara de grupo que tuvo el Arabe Unido el colombiano José Caicedo derrotó al portero taurino Oscar McFarlane.

La jugada la hizo toda el juvenil Kairo Martínez, que había entrado al partido a los 63 minutos. Se jugaban dos minutos y medio de reposición y todos estaban a la esperaba del pitazo final del central Carlos De León. Sin embargo, el jugador de la selección Sub 20 en el último respiro del partido tomó un balón por la franja izquierda, se desprendió en una diagonal a pasos agigantados, en su trayecto alcanzó chocar con un rival y el balón le quedó a Emmanuel Ceballos, que con un taquito dejó pagando a la defensa taurina. El balón le quedó a Caicedo, sin marca, por el lado derecho, este no perdonó; la única oportunidad que tuvo durante todo el partido no la desaprovechó, derrotó al portero capitalino con un tiro cruzado.

Tauro se había puesto adelante con un bonito gol del colombiano Héctor Nazarith cuando se jugaban 52 minutos. El sudamericano tomó un balón por el costado izquierdo y de primera intención tiró desde fuera del área aprovechando que el cancerbero juvenil Jaime Penedo estaba salido de su portería.

Penedo fue una de las figuras de este Arabe Unido, atajó por lo menos tres situaciones claras de gol, aunque pagó su inexperiencia en el gol de Nazarith.

El equipo pedregaleño mantuvo el control del partido, lo mejor que tuvo ayer fue su defensa, que prácticamente controló a los delanteros colonenses. Luis Moreno lució enorme respaldado por Rolando Palma, Mario Méndez y Joel Jiménez por los costados. En el único parpadeo que tuvieron Arabe les empató.

De la mitad del mediocampo para adelante todavía le falta al equipo del colombiano Gonzalo Soto, que llega pero sin el poderío del pasado torneo, y las oportunidades de gol que se les presentan carecen de la puntada final.

Carlos Rivera, por el Arabe, y el colombiano John Jairo García, por Tauro, fueron expulsados de manera directa cuando recién se jugaban los primeros cuatro minutos del partido.

El partido fue regular, por momentos con muchas faltas. Arabe Unido aún no se ensambla, se echa de menos al pistolero José Garcés y Nicolás Muñoz. Ayer, Luis Enrique hizo un buen partido por el onceno de la costa atlántica junto a Penedo.

Pese al empate los dos se mantienen invictos, Tauro con una victoria y dos empates mientras que Arabe tiene tres empates consecutivos.