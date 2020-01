Barça cae otra vez

LIGA ESPAÑOLA

En uno de sus peores partidos de la temporada, el Barcelona dobló ayer la rodilla en cancha del Valladolid, donde perdió por 1-0 y cedió buenas partes de sus opciones de revalidar su título de campeón de la liga española, que transitoriamente lidera el Atlético de Madrid.

Tercer clasificado por la 27ma fecha con 63 puntos, uno menos que el equipo rojiblanco y el Real Madrid, al Barça le restan aún 11 jornadas para remontar la desventaja. Pero el Madrid podría retomar la punta con un triunfo hoy, domingo, contra el Levante y ampliar así la diferencia respecto a los azulgranas a cuatro puntos; con lo que el equipo dirigido por el argentino Gerardo Martino ya no dependería de sí mismo aunque ganara el clásico dentro de dos semanas en feudo merengue.

Conocedor del traspié barcelonista, el Atlético del también argentino Diego Simeone no falló en su visita al Celta de Vigo, al que derrotó 2-0 con goles de David Villa a los 62 y 64 minutos.

Con su derrota ante el Valladolid, que hizo valer un solitario gol de Fausto Rossi (17) para sumar apenas su quinta victoria del torneo, el Barça cedió puntos por quinta ocasión en las últimas nueve fechas y presenta balance de dos victorias, dos empates y tres derrotas en sus siete salidas ligueras más recientes.

“Los problemas han sido diferentes en las tres. Hoy (ayer) no hemos jugado un buen partido. No estamos en nuestra mejor versión. Faltaron ideas, profundidad y desborde, pero no tensión, ni intensidad, ni actitud. Nos ganó la impotencia”, declaró en tono serio Martino después del revés”.

El Valladolid, que había sumado cuatro puntos de los últimos 15 en disputa, abandonó transitoriamente la zona de descenso, igualando las 26 unidades del Almería y el Málaga.

La próxima tarea del Barça será el miércoles ante el Manchester City por la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones. Los de Martino ganaron 2-0 en la ida.

El Atlético, a su vez, enfrentará el martes al Milan, también con ventaja de 1-0.

David Villa reivindicó su pretensión de acudir al Mundial de Brasil con un doblete en apenas tres minutos con el Atlético, que no acusó las ausencias por sanción del goleador Diego Costa, el uruguayo Diego Godín o el creativo Arda Turan.

La jornada de ayer registró además las victorias por 2-0 del colista Betis sobre el Getafe y de Granada sobre Villarreal.