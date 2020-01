Bartolo debutará el 15 con Águilas

República Dominicana (Listín Diario). –El estelar lanzador de las mayores Bartolo Colón, reiteró ayer su participación en el presente torneo de béisbol profesional de invierno y hasta fecha para debutar ya tiene.

Colón, quien compartió junto a Ramón y Pedro Martínez, así como con Juan Guzmán, en una actividad recreativa celebrada ayer aquí, en la comunidad de Puñal, aseguró que debutará el sábado 15 de diciembre y frente a los Tigres del Licey.

‘‘Parto mañana (hoy domingo) para Cleveland donde permaneceré por dos semanas y a mi regreso espero estar listo para integrarme a las Aguilas’’, confesó el estelar monticulista derecho de los Indios.

Desde hace unos cuantos días, según comunicó, ‘‘he estado entrenando y a mi regreso no me tomará tiempo estar en disposición de jugar’’.

Bartolo comunicó que ya recibió el visto bueno por parte de la organización de Cleveland y que conversó personalmente con Mike Shapiro, nuevo gerente general de la franquicia.

‘‘Le dije que quería y necesitaba lanzar en mi país y me dijo que sí, me dio el visto bueno y esto es lo más importante, ya que aunque he querido, ellos siempre se han opuesto’’, informó el veloz serpentinero nativo de Altamira, pero desde hace ya dos años, radicado en Santiago.

Actualmente Colón se mantiene recibiendo instrucciones y consejos de los hermanos Pedro y Ramón Martínez, así como de Juan Guzmán.

‘‘Estoy trabajando con ellos en busca de agregar unos cuantos pitcheos más y los voy a poner a prueba aquí, con las Aguilas’’, indicó.