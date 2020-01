Bjoerndalen estampa su nombre junto a los grandes

MIDWAY, Utah, EU (AP)- Ole Einar Bjoerndalen se convirtió ayer miércoles en el tercer deportista de invierno que gana cuatro medallas de oro en la misma edición de unos Juegos Olímpicos tras la victoria de Noruega en el relevo de 30 kilómetros del biatlón.

El triunfo noruego frenó en seco una racha de Alemania de tres medallas de oro consecutivas en la exigente prueba, teniendo que consolarse con una presea de plata. Francia se llevó el bronce.

Bjoerndalen sumó su nombre a los de dos patinadores: el estadounidense Eric Heiden y la rusa Lydia Skoblikova.

Heiden ganó cinco doradas en los Juegos de Lake Placid en 1980, mientras que Skoblikova conquistó cuatro en los de Innsbruck en 1964.

``''Es un momento muy especial. Yo diría que único y que nunca olvidaré'', señaló.

Más adelante agregó que ''todavía no puedo creer que he alcanzado el sueño de cuatro medallas de oro, pero me siento muy orgulloso de haber contribuido a los triunfos de mi país", declaró.

Bjoerndalen barrió con todas las pruebas del biatlón, las tres individuales más el relevo, en Salt Lake City.

Y cuidado. El noruego podría irse con una colección de cinco si logra imponerse el sábado en la prueba de 50 kilómetros a campo traviesa del esquí de fondo, la llamada ''maratón'' de los deportes de invierno.

Los noruegos --Halvard Hanevold, Frode Andresen, Egil Gjelland y Bjoerndalen-- cubrieron el trayecto de tiro y esquí en la estación Soldier Hollow con un tiempo de 1 hora, 23 minutos, y 42,3 segundos.

Alemania terminó a 45,3 segundos de los campeones.

Al cruzar la meta, Bjoerndalen fue recibido por sus compañeros, quienes lo alzaron en sus hombros, en medio de la algarabía de docenas de aficionados noruegos.

Esta es la primera vez en la historia que Noruega se titula en el relevo, que debutó en el programa olímpico en 1968.

Rusia ganó las primeras seis medallas de oro, y luego Alemania emprendió su racha en los Juegos de Albertville en 1992.

Los noruegos inclinaron la prueba a su favor en la segunda posta en la que Andresen sacó una ventaja de más de 20 segundos sobre las otras cuartetas.

Los otros títulos de Bjoerndalen fueron en la persecución de 12,5 kilómetros, el sprint de 10 kilómetros, y la prueba de 20 kilómetros.