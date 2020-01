Blas Pérez no descarta volver al León

El atacante panameño Blas Pérez dio ayer marcha atrás a sus previos comentarios y aseguró que no descarta volver a jugar con el León en la segunda división del fútbol mexicano.

Según una nota publicada ayer en el diario mexicano Milenio, Blas entrenó y se reportó ayer a las órdenes del nuevo técnico del equipo Milton Queiroz Tita, aunque aún no ha recibido confirmación sobre si continuará o no en el equipo de cara a la próxima temporada.

“Aquí todavía no nos han dicho nada sobre quiénes se van a quedar, quiénes no, no más nos dijeron que hay que venir a trabajar”, indicó Blas, autor de cinco tantos en el último torneo con el León.

Blas agregó que los nuevos directivos son la razón por la que cambió sus planes después de declarar semanas atrás a este mismo diario que su futuro era la primera división y no en el León.

“Yo lo dije obviamente porque el cuerpo técnico me había dicho que no iba a contar conmigo, quién se va a querer quedar si no tengo el aval del cuerpo técnico que iba a estar en ese momento, pero ya las cosas cambiaron y aquí estoy y esta es otra historia, cambiar el chip, como se dice, y comenzar nuevamente”.