Boonen reaparecerá en la Vuelta a Bélgica

NOVEDAD. OSTENDE, Bélgica / EFE. El belga Tom Boonen, campeón del mundo en 2005, volverá a la competición una vez superada su lesión en el dedo gordo del pie derecho con motivo de la Vuelta a Bélgica, que se disputará desde hoy y hasta el domingo, con cinco etapas y un total de 760 kilómetros en su recorrido.

"Finalmente la lesión no era demasiado grave y he podido incorporarme rápidamente a los entrenamientos, aunque no de manera intensiva, ya que tengo molestias en la tibia y en la rodilla", explicó.