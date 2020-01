Boxi cosas ¡Cuidadito, Shangai!

OPINIÓN ICarlos Shangai Melo debe vencer al ex campeón Carlos Murillo en el combate de mañana sabado en el gimnasio Roberto Mano de Piedra Durán.Eso es lo que la lógica indica pues predecir un triunfo para el Púas Murillo sería arriesgado y algo temerario.Lo que sí puedo asegurar es que Shangai tendrá una pelea dura, complicada y no paseará en el tinglado como muchos comentan.Para mí, Murillo está en perfectas condiciones para el pleito y no me cabe la menor duda que presionará a su rival con su clásico estilo.Muchos no le daban un real por Murillo cuando peleó contra Jonathan Águila. El resultado: triunfo para Murillo y de qué forma.Ahora bien. Melo pasando por un buen momento, y eso se refleja en su récord. Tiene una racha de cuatro victorias consecutivas.Eso hace más interesante la pelea contra Murillo, un boxeador que en su momento deleitó al público con sus movimientos, golpes a la parte media y espíritu de lucha.Y cuando muchos pensaban que su retorno sería para trapear tinglados, se equivocaron.Su responsabilidad en los gimnasios es impresionante y eso lo demostró en su combate ante Aguilar.No voy a dar pronósticos ni mucho menos a explicar algo que no ha pasado.Lo que sí quiero decir es que el choque entre Melo y Murillo será intenso y complicado para los jueces.Digo los jueces porque, a menos que suceda algo fuera de lo normal, el pleito irá al límite pactado.Cuidadito, Shangai te sale la bruja, que en este caso tiene nombre, apellido y sobrenombre: Carlos Púas Murillo.Yo quiero invitar al público para que asistan a la velada de mañana sábado. Estoy seguro de que será excelente y el precio de los boletos está al alcance.El resto de los combates están parejos y se espera guerra. Así que, vamos al boxeo mañana al gimnasio Roberto Durán.

El autor es periodista