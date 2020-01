Boxi cosas Hopkins y su futuro en el boxeo

OPINIÓN.Después de su segunda derrota ante Jermain Taylor, creo que es el momento oportuno para que el verdugo Bernard Hopkins cuelgue los guantes.Ya amasó buena cantidad de dinero en la recta final de su carrera y tiene negocios con Oscar de la Hoya que le darán riquezas sin tener que tirar un golpe.Es dueño de una fama envidiable y sin lugar a dudas se ganó un puesto entre los mejores pesos medianos en la historia de este deporte.Sin embargo, cuando vi la pelea el pasado sábado, pude observar a un púgil extremadamente cauteloso, quizá cuidando sus energías para los asaltos finales.

No me cabe la menor duda de que si vuelven a pelear el resultado será el mismo y de la misma forma.El segundo pleito Hopkins-Taylor fue la copia exacta del primero. Un Taylor dominante en la primera mitad, pero carente de una técnica que pudiera definir el pleito.Pero en la segunda mitad, tal y como sucedió en la primera batalla, Hopkins dominó claramente.Empero, ya su joven rival le había sacado una ventaja considerable en las tarjetas de los jueces que no pudo remontar. Otro punto que me llamó la atención en el pleito fue la falta de intercambio de golpes.La cartilla tenía como nombre ‘Sin Respeto’, pero creo que ambos se respetaron en exceso y le quitaron algo de brillo a la tan esperada revancha.Hopkins indicó que fuera cual fuera el resultado colgaría los guantes.

Espero que lo haga, ya que vendió cara su derrota; y se va por todo lo alto.Acá en el boxeo local hay dos cosas que todavía no entiendo. La primera fue el permiso que le dieron a Carlos Murillo para pelear en Japón.Sé que el Púas necesita su billetito y quizá, de buena fe, se autorizó su partida a tierras niponas.Pero ya Murillo no es ni la sombra, y cuidadito recibe un golpe innecesario que pueda perjudicarlo.

Es cierto que en su último combate ante Jean Piero Pérez no recibió un golpe contundente, pero si sigue en esto una mano peligrosa puede venir.También me comentaron el reclamo de alguno de los boxeadores de la cartilla en Los Santos, quienes no recibieron su pago.Hasta cuándo con esta falta de respeto. El que organizó la cartilla que cumpla su compromiso y no sea irresponsable.

El autor es periodista