Brown confirma su opción hacia China

El delantero Roberto Brown confirmó ayer que hay la probabilidad de que juegue este año en un club de la liga china.

“Tengo posibilidades reales de irme a jugar a China. Ya se está manejando lo económico, solo es cuestión de esperar”, indicó el veterano jugador.

El Bombardero indicó además que desconoce el nombre del equipo y su posición en el pasado torneo asiático. “Mi representante me dirá el nombre cuando las negociaciones sean más concretas”, dijo.

Brown también aprovechó para explicar que de darse el contrato con el club chino, su participación en la próxima Copa Centroamericana no correría peligro.

“El torneo en China empieza en marzo o a finales de febrero, por lo del invierno, así que no creo que me obstaculizaría mi participación en la Copa Centroamericana”, dijo el delantero.

El ariete agregó que si bien la oferta de China es la más probable, también ha recibido una oferta de un club europeo.

“En Europa hay otro equipo que sí me pediría que me fuera lo más pronto posible, pero las probabilidades son muy remotas, ellos mismos me dijeron así”, informó Brown.

Aun con estas dos ofertas en mesa, el legionario jugador nacional indicó que el San Francisco continúa siendo una de sus opciones de cara a la próxima temporada, ya que, según él, tuvo un gran año y le gustaría seguir con el equipo chorrerano.