‘Bulls deben mejorar’: Gasol

CHICAGO ES CUARTO EN LA CONFERENCIA DEL ESTE

Horas antes de su regreso al Staples Center para medirse a Los Ángeles Lakers, con los que ganó dos títulos de la NBA, Pau Gasol se refirió a la falta de solidez de los Chicago Bulls y dijo que, hoy por hoy, su equipo necesita “más regularidad y consistencia para aspirar al anillo”.

“Para aspirar al anillo hay que demostrar más consistencia y conseguir victorias de gran nivel de forma constante y regular; si no, nunca podremos aspirar al título”, señaló el ala-pívot de los Bulls. “Debemos mejorar”.

“Necesitamos demostrarnos a nosotros mismos y a los demás que somos un equipo dominante contra quien sea”, añadió.

Esas palabras llegan después de la victoria de los suyos en la cancha de los Golden State Warriors, el mejor equipo de la Liga, que llevaba una racha de 19 partidos sin caer en el Oracle Arena, aunque también dejan entrever su malestar por derrotas recientes en propio campo ante Orlando Magic o Miami Heat.

“Un equipo que gana al mejor de la Liga pero pierde dos encuentros que no debería no es un equipo que aspire el anillo”, manifestó.

Gasol, no obstante, vive una realidad esplendorosa. Es un jugador rejuvenecido y decisivo en los Bulls, cuartos en la Conferencia Este por detrás de Atlanta, Toronto y Washington. Y en el Partido de las Estrellas del próximo 15 de febrero será titular por el Este junto a su hermano Marc, que jugará con el Oeste.

Es la primera vez en la historia de la NBA que dos hermanos logran entrar en los quintetos titulares del Partido de las Estrellas.

“Muchas veces no te das cuenta de lo que vas consiguiendo ni asimilas la dimensión de ciertas cosas hasta que pasa tiempo”, reflexionó el internacional español, “pero sin duda sabemos que es algo muy especial, nos hace muchísima ilusión y tiene una gran importancia. Nos sentimos orgullos e ilusionados”.

Tan orgulloso como de haber llevado la camiseta de los Lakers, haber disputado tres finales y ganado dos anillos consecutivos.

Antes del partido de ayer, ante su antiguo equipo, los Lakers, el español dijo palabras emotivas.

“Sin duda va a ser muy emocionante y emotivo, un momento inolvidable y bonito de vivir para mí y para quienes me llevan apoyando durante todos estos años”, declaró el catalán. “Quiero disfrutar y no distraerme demasiado, porque quiero hacer las cosas bien. Estoy muy agradecido a la franquicia por todo lo que me ha dado”, agregó.

Han pasado ya varios meses desde que en julio rechazara la oferta de renovación de los Lakers y se decantase por la propuesta de los Bulls, una decisión dura que, sin embargo, le ha abierto las puertas a una nueva etapa “preciosa” en Chicago.

“Está claro que siempre quieres que las cosas acaben mejor o que no acaben”, reconoció. “Pero las cosas pasan y van como van; ahora estoy viviendo una etapa preciosa con otro equipo”.