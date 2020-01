Sobre Calicho y los Filis de Filadelfia

CUARTO BATE

En momentos en que veía ayer el primer partido de los playoff entre los temibles Filis y los renovados Rojos de Cincinnatti, me vino a la mente aquel histórico recorrido que hicimos a los pabellones del majestuoso estadio Citizen Bank Park, en Filadelfia, un club que ha tenido en sus filas a varios fenómenos del béisbol, como el zurdo Steve Carlton, ganador de cuatro premios Cy Young.

En el comedor del Citizen Bank Park, antes del primer juego de la serie Filis- Astros, estuve cambiando impresiones con uno de los cronistas de esta vieja franquicia sobre nuestro compatriota Calicho Ruiz, un corajudo receptor chiricano, convertido rápidamente en una estrella de los Filis y quien es un verdadero ídolo en Filadelfia, donde ha comenzado a construir su propia historia.

Por supuesto que hablamos también sobre este poderoso equipo, que se ha armado hasta los dientes para tomarse la revancha de la pasada serie mundial con los Yankees, si es que llegan, pero terminamos hablando del tema para mí esencial: ¿Cómo has visto a Ruiz?

Ah, se me olvidaba, también hablamos sobre el histórico juego perfecto que lanzó el as Roy Halladay contra los Marlins, una verdadera joya de pitcheo de la que por cierto formó parte orgullosamente el máscara panameño.

A propósito, el espigado tirador, que tiene asegurado el Cy Young de la Nacional, volvió a coquetear ayer con un partido perfecto, hasta que le rompieron el encanto en el quinto inning, nada menos que con un boleto a Jey Bruce en el quinto episodio.

Su respuesta fue contundente. “Este Calicho, es el mejor”, y no lo dejé terminar el comentario para ratificarle que no se equivocaba en su valoración sobre el receptor panameño, que no en vano es considerado uno de los mejores máscaras de las ligas mayores.

Carlos Ruiz, a quien los fanáticos en Filadelfia solo lo reconocen dentro y fuera del terreno por el apodo de Chooch, chooch, chooch, es un pelotero hecho que se hace notar por la intensidad de su juego en un club repleto de estrellas, aun cuando no tiene la presencia ofensiva de toleteros como Ryan Howard, Raúl Ibáñez y Chase Utley.

El aporte de Ruiz ha sido notable para los Filis en los últimos años y es un pelotero más completo. Realiza de una manera brillante su trabajo detrás del plato, pero ahora es un bateador estable y es más selectivo, más disciplinado en el cajón de bateo. Desde luego, terminamos hablando sobre la serie mundial y a menos que a los Filis les caiga una macalucia, deben repetir el banderín de la Liga Nacional.