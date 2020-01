Canadá vence a Uruguay

NEUQUEN, Argentina (EFE).- La selección de baloncesto de Canadá dio ayer miércoles un duro golpe a la de Uruguay al ganarle 101-77 (25-16, 55-39 y 84-56) en el Torneo de las Américas, y dejarla cada vez más lejos del Mundial de Indianápolis 2002.

El equipo uruguayo ha sumado cinco derrotas en seis partidos y su situación quedó muy comprometida, tras jugarse la segunda jornada de la segunda fase del torneo, en la que están en juego cinco plazas para el Mundial.

Uruguay perdió ayer con claridad ante unos 3 mil espectadores contra los canadienses, en el estadio Ruca Che de Neuquén, 1.100 kilómetros al sur de Buenos Aires, y ahora está obligado a ganar los dos próximos encuentros y esperar que otros resultados lo favorezcan.

Para los uruguayos quedar afuera de la Copa del Mundo sería un golpe duro, porque según los referentes del plantel no habrá posibilidades de revancha de lo acontecido en 1997 y el futuro se presenta complicado.

El base Marcelo Capalbo, de 30 años y 1,78 metros de estatura, se mostró preocupado por la situación de Uruguay en este Premundial.

"Muchos jugadores de esta plantilla queremos la revancha por lo de 1997, cuando fuimos locales en Montevideo y no nos clasificamos. El baloncesto uruguayo no se ha renovado y no veo un cambio claro, por eso en el futuro las cosas se pueden complicar mucho más", expresó Capalbo.

Uruguay cosechó hasta aquí cinco derrotas y sólo un triunfo, ante Estados Unidos, en la fase inicial. Según lo expuesto en el terreno, el juego de la formación rioplatense no ha evolucionado y perdió posiciones respecto a Argentina y Brasil, las potencias sudamericanas, e incluso Venezuela.

Los venezolanos, junto a Panamá e Islas Vírgenes, pelearán con Uruguay el quinto puesto.