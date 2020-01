Carlos Delgado opina

DETROIT ANTE SAN FRANCISCO

Si usted era de los que, como yo, pensaba que habría una revancha de la Serie Mundial de 2006 entre Tigres y Cardenales, les presento a los Gigantes de San Francisco. Qué clase de demostración de perseverancia y cría. Estuvieron todos los playoffs jugando con la espalda contra la pared.

Los Gigantes dieron una extraordinaria demostración contra los Cardenales en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Al borde de la eliminación, otra vez hilaron tres victorias para eliminar a San Luis, tal y como hicieron en la serie de división ante Cincinnati. Pero esas series son cosa del pasado y, como dicen en mi pueblo, “otra vez a la batalla”. Tienen de frente a los Tigres de Detroit, una tarea nada fácil.

Escucho y veo a los analistas y los conocedores del béisbol presentando gráficas, recitando estadísticas, comparando esta serie con anteriores y digo lo siguiente: esas estadísticas, ahora mismo, no valen mucho. Aquí es borrón y cuenta nueva, esta es la Serie Mundial. Lo que va a decidir esta serie, posiblemente, usted no lo va a encontrar en las hojas de estadísticas. Nunca he visto una columna en las estadísticas que cuantifique factores como corazón, deseo, experiencia y y momentum.

¿Cuales son estos intangibles?

Para que Detroit gane debe crear momentum. El mejor momentum te lo puede dar tu abridor, en este caso Justin Verlander, uno de los mejores lanzadores este año en las Grandes Ligas, incluyendo los playoff. El único problema es que va a estar fuera de su rutina. Dado que Detroit barrió a los Yankees y ganó tan temprano la serie de campeonato de la Americana (igual que en 2006), tuvo cinco días libres.

Lo bueno de los días libres es que te dan la oportunidad de descansar a algún pelotero que tenga alguna lesión o incomodidad y, sobre todo, acomodar tu rotación de lanzadores. O sea, que Verlander, potencialmente, puede lanzar hasta tres veces en la serie. No dudo que Miguel Cabrera batee como siempre, eso es lo que él hace. Por eso ganó la triple corona. Lo importante es que batee Prince Fielder, para darle protección a Miguel. Si Prince no está bateando, yo no le lanzaría a Cabrera. Prefiero que me gane otro.

Los Gigantes llegan a esta serie luchando y sobrellevando un sinnúmero de obstáculos. Ganaron tres juegos en línea a Cincinnati en su parque y se impusieron en tres encuentros corridos a San Luis. Han demostrado que son un equipo que nunca se rinde y que puede lidiar con la presión.

Los dos lanzadores más consistentes de los Gigantes (Ryan Vogelsong y Matt Cain) acaban de lanzar en el sexto y séptimo juego de la serie contra los Cardenales. No tienen el lujo que puede darse Detroit de que uno de esos lanzadores pueda, en teoría, iniciar tres juegos en la serie. Pregunto yo, señor Barry Zito, ¿puede usted lanzar otra joya monticular como la del viernes pasado? Dicen que un rayo no cae dos veces en el mismo sitio, así que veremos.

Esto va ser una serie interesantísima, donde el equipo que mejor ejecute sus pitcheos y mejor juegue defensa debe ganar. Pienso que Detroit tiene una leve ventaja.