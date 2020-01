Cathy Freeman planea su retiro de las pistas

MEXICO, D.F. (UNIVERSAL).- La atleta australiana Cathy Freeman, campeona olímpica y mundial, anunció que renuncia a correr pruebas de 400 metros en los próximos meses y se plantea su retiro definitivo.

Freeman, de 30 años, se tomó un largo periodo de descanso tras su medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sidney 2000, y ha estado aquejada por múltiples lesiones desde que regresó a las competencias, en marzo de 2002.

"Sólo me planteo competir en el relevo, en los Campeonatos del Mundo de París en agosto, y continuaré entrenando con este objetivo en mente", afirmó Freeman en un comunicado dado a conocer ayer jueves, por sus agentes.

"Mi sueño desde que era niña fue ganar una medalla de oro en unos Juegos Olímpicos y ser la mejor del mundo, y desde que conseguí ambas cosas no tengo el mismo interés que tenía antes por la competición individual", aseguró la atleta.

Freeman, quien está entrenando cerca de Londres, Inglaterra, no ha vuelto a competir desde que fue derrotada por la mexicana Ana Gabriela Guevara en una prueba disputada el 24 de mayo en Eugene. "Las especulaciones de que me he retirado son infundadas, y esto no influirá cuando yo tome mi decisión, lo que haré con una total discreción", indicó la australiana.

Freeman, doble campeona mundial de los 400 metros, es seleccionable por el equipo australiano de relevos para participar en los Campeonatos del Mundo de París, que se celebrarán en agosto, pero no ha logrado la marca necesaria para participar en las pruebas individuales. Después de anunciar su regreso en los Juegos de la Commonwealth de Manchester, que tuvieron lugar el año pasado, la atleta australiana renunció a las competencias individuales para permanecer al lado de su marido Sandy Bodecker, que se recuperaba de un cáncer y del que se ha separado tras casarse antes de los Juegos Olímpicos de Sidney.