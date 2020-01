Chelsea no aprovecha derrota del Man Utd.

FECHA 18 DE LA LIGA PREMIER DE INGLATERRA

El Chelsea desperdició ayer la oportunidad de lograr una ventaja de seis puntos como único líder de la Liga Premier del fútbol inglés al empatar 1-1 en su visita al colista West Ham United.

En un partido aburrido, los goles llegaron en la primera mitad a través de tiros penales convertidos por el delantero italiano Alessandro Diamanti, para el West Ham, y del centrocampista Frank Lampard, para el Chelsea.

Diamanti adelantó al West Ham cuando se iba el primer tiempo, tras ejecutar con justeza el penal otorgado por una falta de Ashley Cole sobre Jack Collison.

El conjunto local, donde jugó el argentino naturalizado mexicano Guillermo Franco, aprovechó la pasividad que mostró el Chelsea en largos períodos del partido y se fue al descanso en ventaja. No obstante, y aunque su juego no mejoró demasiado, el equipo dirigido por Carlo Ancelotti fue más agresivo en la segunda etapa y tuvo su recompensa cuando Lampard marcó el empate también desde los 12 pasos.

Sin embargo, el gol del ex centrocampista del West Ham no se produjo sin sufrimiento, ya que debió convertirlo en tres ocasiones debido a que las dos primeras no fueron convalidadas por invasión en el área. “No necesitaba eso, en especial después de haber fallado uno hace un par de semanas (en la derrota 2-1 contra el Manchester City)”, declaró Lampard a Sky Sports acerca de la repetición del penal.

Luego de 18 jornadas, el Chelsea extendió a cuatro puntos la brecha que lo separa del escolta Manchester United.

Chelsea suma 41 unidades y el campeón defensor tiene 37. Más atrás aparecen con 35 puntos Arsenal y Aston Villa, que se acercaron a la cima tras ganar el sábado sus respectivos partidos. El Tottenham está quinto con 33.

En contraste, en la parte baja de la tabla, el West Ham sigue en zona de descenso y está penúltimo, un punto por encima del Portsmouth, inesperado verdugo del Liverpool el sábado.