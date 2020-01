Chen confía en que estará listo para juego ante Indios

SALDRá ESTA SEMANA.SE LESIONó EL DEDO EL SáBADO.

Miami, Florida - Bruce Chen, quien se lastimó el dedo gordo del pie izquierdo el sábado en Atlanta, confía en que podrá abrir el próximo fin de semana ante los Indios de Cleveland.

"Me siento muy optimista", dijo Chen a los medios luego que se viera obligado a abandonar el partido ante los Bravos debido a un dedo magullado.

"Al principio me dolía mucho, pero me coloqué hielo, recibí tratamiento y tomé medicamentos y ahora me siento mucho mejor", agregó.

El zurdo no permitió carreras y espació cinco imparables en 4 2/3 entradas, pero tras caminar a Marcus Giles en el quinto dejó el partido cojeando en compañía de un entrenador.

El panameño se lastimó cuando trataba de llegar a la inicial luego de conectar un rodado al cuadro.

Chen (6-5, 3.54) había tratado de sacrificarse ante Roman Colón y después conectó un batazo al campo corto.

En su desesperación por superar el disparo de Rafael Furcal, el lanzador pisó el pie del primera base de los Bravos, Julio Franco y se hizo daño en el dedo.

Rayos X practicados en el propio estadio no revelaron fractura, pero Chen estaba tan adolorido que ni siquiera podía apoyarse en el box con el pie izquierdo.

El de Panamá está programado para abrir nuevamente el jueves o viernes.

La de Chen se agrega a la serie de lesiones que últimamente han afectado a los Orioles.

También el sábado, el jardinero puertorriqueño Luis Matos se lastimó una muñeca; y unos días antes el tercera base venezolano Melvin Mora sufrió un tirón en un tendón de la corva (hamstring).