Chileno Suazo se irá de México en 2013

Tras no llegar a un acuerdo para una extensión de contrato, el delantero chileno Humberto Suazo anunció ayer que se irá de México en el verano de 2013, cuando expira su acuerdo actual.

En diciembre, Suazo, de 31 años, ya había manifestado sus deseos por emigrar del país para enrolarse con Boca Juniors de Argentina.

En esa ocasión se reportó tarde en un intento por forzar su salida, aunque eventualmente se reincoporó al equipo y terminó marcando ocho goles en 19 partidos.

“Voy a dejarlo claro, el tema de si me voy a quedar con el club está totalmente cerrado, porque no hay un arreglo y me tiene muy triste”, dijo Suazo. “Estoy dolido porque quería quedarme, ya tengo mi vida hecha acá”.