Chiriquí no cuenta con una pista de atletismo óptima

DENUNCIA.LOS ATLETAS SE LAS INGENIAN PARA ENTRENAR.

Melvin Ortiz, presidente de la liga provincial de atletismo de Chiriquí, dijo que es lamentable que una rama deportiva tan importante como el atletismo no tenga un campo que reúna las condiciones para desarrollar este deporte.

Ortiz se lamentó de que Chiriquí es una provincia que destaca en todos los deportes, pero muchos de ellos no poseen las infraestructuras físicas para desarrollarlos.

Citó como ejemplo el atletismo, que nunca ha tenido una verdadera pista para entrenar y mucho menos para realizar las competencias de cualquier tipo.

Recordó que años atrás, la pista de atletismo del Kenny Serracín fue eliminada en el tramo que se encontraba en los jardines del campo de béisbol. "Sin que se acondicionara la del estadio de fútbol de San Cristóbal, donde a los atletas y entrenadores nos enviaron a desarrollar los deportes correspondientes de pista y campo".

Citó que en primer lugar el óvalo no tiene las medidas reglamentarias que son 400 metros, la pista en sí está en pésimas condiciones, y no existe la fosa para realizar los saltos de longitud y los triples, al igual no hay implementos para los eventos de campo, como lo son las vallas ni las áreas para los lanzamientos.

Hemos expuesto nuestras quejas a los entes deportivos correspondientes, pero aún no hemos recibido una respuesta concreta. "Pese a estas situaciones que vivimos, seguiremos luchando por llevar adelante a nuestros atletas, para que no se sientan más defraudados de lo que hoy se sienten", dijo.