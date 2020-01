Chris Borland se retira a los 24 años

Chris Borland, linebacker de los 49ers de San Francisco, se retiró del fútbol americano y dejó sobre la mesa una prometedora y lucrativa carrera por sus preocupaciones sobre las lesiones cerebrales. Borland colgó el uniforme a los 24 años, después de apenas una temporada en la NFL.

Los 49ers anunciaron su decisión, sin dar detalles. Pero Borland dijo al programa “Oustide the Lines” de ESPN que quiere hacer “lo mejor por mi salud”.

En su temporada de novato, Borland encabezó al equipo con 108 tacles, y demostró su capacidad como un feroz defensor. También tuvo un derribo de quarterback y dos interceptaciones.

“Por lo que he investigado y lo que he experimentado, no creo que valga la pena el riesgo”, dijo Borland en la entrevista. “En general me siento igual, tan claro como siempre. Se trata de ser proactivo. Me preocupa que si esperas hasta tener síntomas, entonces es demasiado tarde”.

El gerente general de los 49ers, Trent Baalke, dijo que al equipo le sorprendió la decisión, y catalogó a Borland como “todo un profesional”.

El anuncio de Borland se produjo menos de una semana después que el linebacker de San Francisco, Patrick Willis, anunció su retiro.