Cintrón deja atrás lo negativo

GRANDES LIGAS.

Problemas personales y una lenta recuperación de una cirugía causaron en 2007 una producción por debajo del nivel en el juego del puertorriqueño Alex Cintrón, lo que le costó que los Medias Blancas de Chicago no le renovaran el contrato.

Hoy, sin embargo, asegura estar totalmente recuperado tanto física como mentalmente, y agradecido por la oportunidad que le están brindado los Cachorros de Chicago.

El infielder boricua fue operado en diciembre de 2006 para corregirle unos sobrehuesos en uno de sus brazos, y al comienzo de la temporada aún no había recuperado su salud en un 100%.

"Uno es joven y me quise hacer el fuerte y el valiente, y jugar aunque no estuviera 100% sano. Eso me perjudicó en vez de ayudarme. Debí coger un poco más de tiempo", admitió Cintrón, un confiable jugador del cuadro interior.

El pelotero boricua era considerado en la organización d elos Medias Blancas de Chicago como una de sus mejores promesas.

Cintrón pretende jugar con Puerto Rico en el Clásico Mundial.