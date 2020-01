PRESENTADO. BUENOS AIRES, Argentina/AP. -Claudio Borghi afirmó que no le genera una presión extra debutar en un fútbol competitivo como el argentino al ser presentado ayer como técnico de Independiente, primera experiencia en su país natal tras desarrollar toda su carrera de entrenador en Chile.

"Trabajar en el fútbol argentino no es ninguna presión, es una cosa que me permite desarrollarme en lo que quiero y lo que me gusta", dijo Borghi en conferencia de prensa.