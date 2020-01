Clemens abriría el lunes en Chicago

GRANDES LIGAS.LOS YANKEES DE NUEVA YORK ANDAN DE MAL EN PEOR.

Roger Clemens está preparado para regresar a la rotación de los Yankees de Nueva York y probablemente saldrá contra los Medias Blancas de Chicago el lunes.

Clemens trabajó seis entradas sin permitir carreras para el Scranton/Wilkes-Barre de la Triple A el lunes, y el piloto de los Yankees, Joe Torre, dijo antes del partido del martes contra Toronto que mantendrá a Chien-Ming Wang, Mike Mussina y Andy Pettitte como abridores durante la serie del fin de semana contra Boston, el líder de la división Este de la LA.

"No me decepciona que no lance en Fenway", dijo Torre.

"No creo que la serie necesite más publicidad de la que tiene cada vez que la jugamos, sea en Fenway o el (Yankee) Stadium. Sin duda, uno estaría tentado de reemplazar a un novato por Roger Clemens. Pero cuando uno tiene a Wang, Moose y Andy, no existe esa tentación", precisó.

Torre no estaba por tomar una decisión final.

"Mientras no hable personalmente con él, será difícil elegir un día en particular", dijo.

Si Clemens entra a la nómina de las mayores el lunes, recibirá 18 millones 207 mil 665 dólares en esta temporada, un prorrateo de su sueldo de 28 millones 22 dólares.

El derecho de 44 años ponchó a seis y toleró dos hits.