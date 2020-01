Clemens ya está listo para su regreso al béisbol

El pitcher Roger Clemens, ganador de siete premios Cy Young, regresa hoy al béisbol tras cinco años fuera de los diamantes deportivos y después de un largo proceso judicial que puede ser un obstáculo insalvable para su ingreso al Salón de la Fama en Estados Unidos.

Clemens, de 50 años, lanzará con los Skeeters de la Liga Independiente del Atlántico, luego de ser acusado y exonerado de mentirle al Congreso en una investigación sobre consumo de sustancias prohibidas en las Grandes Ligas norteamericanas de béisbol.

“A nadie le deseo lo que me pasó”, dijo el veloz monticulista que participó en 11 Juegos de las Estrellas. “Que se te acuse en una corte y tengas que defenderte ante los ojos del mundo por algo que no hiciste, es algo que no le deseo ni a mi peor enemigo”.

El estadio Constellation Field en Sugar Land, Texas, con capacidad para 7 mil 500 espectadores, resultará pequeño para el desafío, pues existe gran interés por ver la forma deportiva en que se encuentra el astro de pitcheo que es segundo en ponches en la historia de las Mayores con 4 mil 619 y ganó la triple corona en 1997 y 1998. “Tengo 50 años y a veces siento dolores en partes de mi cuerpo que antes no había sentido”, añadió Clemens, quien ha marcado rectas de 87 millas por hora en los entrenamientos, pero no lanza en forma oficial desde 2007 cuando lo hizo por última vez con los Yankees de Nueva York.

Fuentes cercanas al equipo de los Skeeters señalan que las médicos están sorprendidos con la fortaleza del brazo de lanzar de Clemens, quien exhibe parámetros de un hombre de alrededor de 30 años de edad.