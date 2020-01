Confesiones de Wells son foco de polémica

Wells, según su contrato con los Yanquis, tiene derecho a vetar cualquier cambio.

''Podría decirles que sí, pero no tengo un pelo de tonto. No voy a renunciar a mi derecho'', declaró el pitcher zurdo ayer martes.

Wells firmó en el 2002 un contrato de dos años y 7 millones de dólares.

El tabloide The New York Post informó ayer martes que Wells, tras darse a conocer varios pasajes de su libro, le había expresado al equipo que estaba dispuesto a no vetar un posible cambio, si ese era el interés de los Yanquis.

El zurdo de 39 años podría ser sancionado por el equipo debido a la autobiografía que, según el gerente general Brian Cashman, ''empaña la imagen de los Yanquis''.

Wells pidió disculpas a Cashman el sábado y trató sobre el libro en una reunión con sus compañeros.

En el borrador del libro, Wells dice que entre el 25% y 40% de los peloteros en las mayores consumen esteroides. En la versión definitiva, la cifra oscila entre el 10% y 25%.

Además, en el borrador, Wells asegura que estaba ''semiborracho'' cuando lanzó un juego perfecto en 1998. Además lanza dardos contra sus compañeros Roger Clemens y Mike Mussina.

En Tampa, donde el equipo ha instalado su cuartel general para sus entrenamientos de primavera, el propietario de la célebre novena, George Steinbrenner, dijo que no tenía nada que comentar hasta no haber leído el libro.

Steinbrenner dijo que ha encomendado a Cashman y al piloto Joe Torre para que se refieran al "caso Wells".

Torre convocó al equipo a una reunión el domingo en Tampa en la cual Wells aparentemente dio explicaciones a sus compañeros.

El comisionado de las Grandes Ligas, Bud Selig, dijo que no había leído aún el libro y que cuando lo haga verá si procede aplicar sanciones.