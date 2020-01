Congreso pospone reunión

ESTEROIDES

La reunión del pitcher Andy Pettitte con un comité congresional que investiga el uso de drogas en el béisbol de Grandes Ligas fue pospuesta hasta el lunes.

El lanzador de los Yankees de Nueva York tenía previsto comparecer el miércoles para una deposición o entrevista transcrita.

Sin embargo, la fecha fue cambiada el martes, la más reciente en una serie de cambios al itinerario de los testigos antes de una audiencia pública el 13 de febrero del Comité de Supervisión y Reforma de Gobierno de la Cámara de Representantes.

A esa audiencia también fueron citados Roger Clemens, su ex preparador físico Brian McNamee, el ex jugador de los Yankees Chuck Knoblauch y el ex empleado del camerino de los Mets Kirk Radomski.