Critican al técnico Aragonés por empate

LONDRES, Inglaterra (ANSA). —Luis Aragonés acaparó críticas tras su debut con empate ante Bosnia por 1-1 al frente de la selección española en las eliminatorias europeas al Mundial 2006.

Así como el resultado del partido con Bosnia sirvió a los detractores de Aragonés para criticarlo, la victoria por 2-1 de Inglaterra sobre Polonia, alivió la presión sobre el técnico sueco de la selección “blanca", Sven Goran Eriksson.

“España sigue siendo un equipo sin personalidad. Pocas cosas cambiaron con la llegada de Aragonés”, coincidió la prensa española, que se hizo eco de las críticas del ex DT de la selección Javier Clemente, quien aseguró que “es un equipo inmaduro”.

“Aragonés no logró cambiar a la selección, que no pareció muy diferente a la que desilusionó en la Eurocopa de Portugal. El equipo sigue sin tener personalidad, goles, ni líder”, comentó el diario As.

Reacción inglesa

A diferencia de la prensa española, la inglesa destacó la victoria ante Polonia que hizo renacer las esperanzas de clasificación a la próxima Copa del Mundo, tras el empate con Austria en el debut.

“Afortunada noche para Sven, pero aún quedan muchos problemas por resolver”, comentó el Daily Mail. “Inglaterra sacó a Eriksson del infierno”, comentó por su parte The Guardian, que sí criticó la decisión de la selección nacional de no hablar con la prensa.