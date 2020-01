Decididos a triunfar

TORNEO JUVENIL

Juan Pringle, director de la novena de Chiriquí, señaló que el equipo que se conformó para disputar el campeonato juvenil 2010, cumplió con todos parámetros de entrenamientos programados por él y su cuerpo técnico.

Subrayó que está preparado mental y físicamente para alcanzar lo que todos desean, obtener el campeonato. “Jugaremos sin ningún tipo de presiones psicológicas, ya que en eso trabajamos desde que se conformó el preseleccionado. Estamos enfocados en ganar el campeonato, y ellos lo han comprendido.

Los campeonatos anteriores ya son una página pasada, todos deben comprender que lo ideal es primero clasificar entre los cuatro primeros, para luego ir por el título”, destacó.

Al preguntarle qué es lo que más le gusta de sus muchachos, sostuvo que su disponibilidad de hacer las cosas lo mejor posible y su disciplina.

“Desde siempre he considerado que la buena disciplina es importante para alcanzar cualquier tipo de meta, yo soy estricto como director, puede que en un momento me relaje con los peloteros, pero siempre sin perder la dirección de quién es el director”.

Expresó que no se puede pronosticar si es un equipo de bateo explosivo o no. Precisó que en esta división, por las edades de los peloteros, no se puede asegurar, eso se determinará a medida que vayan transcurriendo los partidos.

Destacó que el capitán del equipo será el pequeño, pero talentoso jugador, Leovanys Torres, quien esta temporada cumple su tercera presencia en estos torneos.

Sostuvo que él es un jugador de esos que tiene la disponibilidad para hacer lo que amerita dentro y fuera del campo. “Nunca dice no, la posición que se le designe, allí estará, además dentro del colectivo es un líder especial”, comentó.

Por su parte, Torres aceptó que es un honor tal designación para la cual espera nunca fallar a la confianza puesta en él.

“Mi presencia se la dedico a mi abuelito, que sé que desde el cielo mira lo que yo hago, y a Dios le pido nos proteja a todos los que jugaremos en este campeonato”.