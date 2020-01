Despiden a técnico Daniel Passarella

PARMA, Italia (AFP) –El entrenador argentino del Parma (primera división del fútbol italiano) Daniel Passarella fue despedido por resultados insuficientes, anunció ayer martes el club de fútbol.

Parma, actualmente decimoséptimo y penúltimo del campeonato italiano, perdió los cinco partidos disputados bajo la era Passarella, el último de ellos 4-1 el domingo en Bérgamo contra Atalanta, desde que el técnico argentino reemplazó al italiano Renzo Ulivieri, el 6 de noviembre.

Gedeone Carmignani, entrenador de los porteros, asegurará el cargo hasta el final de la temporada, indicó el club. El italiano ya se había hecho cargo del puesto luego de la renuncia del predecesor del argentino, Renzo Ulivieri, el 31 de octubre.

"No me esperaba el despido. Estuve hablando con los directivos del club en los últimos días acerca de futuras operaciones y nada me hizo pensar en esta decisión", dijo Passarella.