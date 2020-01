Día negro para Sosa

ESTEROIDES

El ex toletero Sammy Sosa presuntamente dio positivo por un fármaco para mejorar el desempeño en 2003.

El diario The New York Times reportó ayer martes en su sitio en la internet que el dominicano no aprobó el examen, mencionando como fuentes a abogados familiarizados con el caso.

El periódico no identificó cuál fue la sustancia detectada.

Sosa se encuentra en sexto lugar en la lista de más jonrones en la historia de las Grandes Ligas con 609.

No ha jugado en las mayores desde 2007.

El diario reportó que Sosa es uno de 104 peloteros que dieron positivo por sustancias para mejorar el desempeño en una serie de exámenes efectuados en 2003.

Como parte de un acuerdo con el sindicato de jugadores, las pruebas de ese año fueron efectuadas para determinar si sería necesario imponer exámenes aleatorios de carácter obligatorio en todas las Grandes Ligas a partir de 2004.

“Para ser claros, nunca he tomado drogas ilegales para mejorar el rendimiento. Nunca me inyecté nada ni nadie me inyectó nada”, subrayó Sosa en la audiencia de marzo de 2005 en Washington, recuerda el diario.

Según The New York Times, los abogados consultados ignoran cuál es la sustancia concreta por la que Sosa dio positivo en 2003.

Ninguno de los abogados del jugador quiso comentar las informaciones, agrega el periódico.