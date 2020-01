Dudek quiere irse de Madrid

ESPAÑA.

El portero Jerzy Dudek quiere irse del Real Madrid y jugar con otro club para mejorar sus posibilidades de estar bajo el arco de la selección de Polonia en la Eurocopa del próximo año.

"Me quiero ir de Madrid", dijo Dudek a la edición de ayer del diario español Marca. "Polonia se ha clasificado por primera vez para la Eurocopa y yo he recibido una llamada importante de mi seleccionador. Leo Beenhakker me ha dicho que si juego con regularidad seré su portero en la Eurocopa".

Dudek, de 34 años, llegó al Madrid esta temporada procedente del Liverpool y firmó un contrato de tres años.

Sin embargo, no ha jugado un solo minuto con la camiseta merengue.