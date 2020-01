Un Durán con nuevo ‘ring’

EL HIJO DE MANO DE PIEDRA DEBUTÓ EN LA PRIMERA DIVISIÓN

Para él su padre, como sucede con todos nosotros los mortales, se trata de una persona normal.

Alguien que lo quiere, lo apoya, y como todo ser querido no se pierde de un acontecimiento importante que marca la vida de un hijo.

Hasta aquí todo normal sino fuera que su padre es nada menos que la máxima leyenda deportiva que ha dado Panamá, el inmortal boxeador Roberto Mano de Piedra Durán.

Pero esta historia no es uno más de los innumerables escritos que relatan la vida del cuatro veces campeón del mundo.

Se trata del primer capítulo en la vida como futbolista de Víctor Roberto Durán, uno de seis hijos del ídolo panameño y su madre Felicidad de Durán, quien hace poco días dio un paso enorme en su temprana carrera al debutar en la primera división de la Liga Panameña de Fútbol (LPF).

Desde muy pequeño siguió los pasos de su padre como boxeador, pero al llegar a los 12 años, cambió los guantes por los tacos.

Ahora acompañado del más pequeño de los seis hermanos, quien también aspira a ser futbolista, Víctor narra para La Prensa lo que fue jugar sus primeros minutos en la LPF con el Plaza Amador y cuáles son ahora sus metas y sueños para el futuro.

¿Cómo fue debutar en primera?

Al principio bastante nervioso. Estaba contento porque no podía creer que estaba en primera y debutando en un clásico por lo que le doy las gracias al profe Tátara (Guevara) y al profe (Héctor) Achurra, por que me dieron la oportunidad y confiaron en mí en un partido tan importante como era ante el Chorrillo FC. Sabíamos que estábamos lejos y era imposible la clasificación, pero queríamos cerrar de la mejor manera el torneo.

Háblame de esos minutos que tocó jugar cuando entraste al minuto 75 del segundo tiempo.

Entré un poco frío y la primera pelota que toqué no me salió la jugada como tenía que salirme, pero después me fui acoplando al ritmo. Con esa primera pelota prácticamente rompí el hielo.

Después las cosas se me fueron dando y conseguimos la victoria que era lo más importante.

¿Crees que pasaste la prueba en tu debut?

(Entre risas) Bueno la verdad yo no puedo responderte eso. Eso te lo dirá la afición y el profe Tátara. Él es quien me puso los ejercicios y él es quien me califica. Yo solo espero que las cosas se me sigan dando y que me den más oportunidades.

¿Y qué te dijo el técnico Tátara Guevara después del partido?

Que no baje la cabeza y siga haciendo el trabajo como lo estoy haciendo y que siga dando lo mejor de mí en los entrenamientos, que van a venir más oportunidades.

Me contaron que tu padre estaba ahí en las gradas del Artes y Oficios.

Ah, sí. Él fue a apoyarme y estuvo apoyando a los dos equipos en un 50/50, como él es del Chorrillo y yo estoy con el Plaza. Ahí estaba muy contento, porque había debutado en primera.

¿Qué te dijo cuando le mencionaste que ibas a subir al equipo de primera?

Que si era mentira o le estaba tomando el pelo, y yo le dije que no, que era verdad y que fuera al partido a apoyar, no solo a mí, sino al equipo.

¿El Cholo siempre te ha apoyado en tu carrera como futbolista?

Siempre me ha apoyado desde chiquito. No solo mi papá, sino toda mi familia. Todos me han dado el calor y todo el apoyo moral que necesito.

¿Qué te dijo tu papá cuando terminó el partido ante el Chorrillo?

Me dijo que hice buen trabajo y que siga así, que ya rompí el hielo y que siga dando lo mejor de mí para poder llegar a ser un jugador más grande.

¿Por qué no boxeo y sí fútbol?

Cuando era chiquito practiqué el boxeo varias veces, como hasta los 10-12 años, pero no lo seguí porque mi papá no quería que siguiera en la línea del boxeo porque se trataba de una cerrera dura y que él la vivió y no quería que nosotros pasáramos por eso.

¿Viste peleas de tu padre?

Sí, vi peleas de mi papá, pero vi ya la última década de él cuando eran sus últimos momentos. Estoy muy contento de tener un padre como él y más que nada lo veo como un padre normal, como todo mundo ve a su padre o su madre.

Es difícil porque todo mundo me pregunta, oye tú eres el hijo de Roberto, y yo normal, sí es mi papá y ya. Estoy muy agradecido con él que me da todo lo que quiere y me apoya en todo.

¿Cómo es cuando estas en la calle y la gente le grita y le demuestra todo el cariño hacia tu padre?

Me siento muy contento porque todo el pueblo panameño lo quiere, bueno no solo aquí en Panamá, sino todo el mundo lo quiere. Es un padre que habla con todo el mundo, que es humilde y que trata de ayudar a las personas en lo que pueda.

¿Tus estudios?

Me gradúo, si Dios quiere, el otro año que viene en ciencia. Estoy en quinto año en el Instituto Psicopedagógico de la Divina Misericordia y bueno ahí estoy echando pa lante entre los estudios y el fútbol.

¿Ves un posible futuro en el fútbol?

El fútbol es lo que más quiero. Estoy tratando de hacer las cosas lo mejor posible para poder, no solamente jugar aquí en mi país en la Primera, sino jugar afuera que es lo que todo futbolista quiere después llegar a una selección y representar a su país, su bandera.

¿Tus metas para el próximo año?

Mí meta ahorita mismo que tengo para el otro año es lograr tener un buen próximo torneo Clausura con el Plaza y subir al equipo de la Primera División y poder aportar mi granito de arena al equipo.