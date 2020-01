Durango: El ‘hijo del viento’ de Curundú

DEBUTÓ EN LIGA COLOMBIANA.

Los Indios de Cartagena arrancaron con paso firme la temporada 2007 del béisbol profesional colombiano, al vencer por pizarra de 8 carreras a 1 a Caimanes de Barranquilla, en una jornada en la que el prospecto panameño Luis Durango, de las filas de los Padres de San Diego, se robó el show con dos grandes jugadas defensivas y par de robos de bases.

Durango, uno de los jugadores importados en la nómina de los Indios, fue utilizado como primer bate e impresionó al mánager Tommy Thompson en su debut en el béisbol colombiano.

El guardabosque istmeño se fue en blanco en cuarto turnos al bate, pero deleitó a los aficionados con su fildeo y rapidez de piernas, de acuerdo a un reporte de Freddy Jinete Daza, jefe de prensa del equipo cartagenero.

"Thompson quedó impresionado con su velocidad en las bases y su buena defensa en el jardín central. Creemos que no va a tener problemas para adaptarse rápidamente al equipo", comentó Jinete.

Fue un buen estreno para Durango ante la afición colombiana que no conoce sus cualidades que lo han llevado a ser considerado un potencial talento en las fincas de los Padres.

Soltaron sus flechas

La tribu comenzó a soltar sus flechas en la parte baja de la cuarta entrada, cuando le cayeron con todo al lanzador Rafael Rojano, a quien le conectaron cuatro imparables.

Emocionado

Durango es el único panameño que está participando en el béisbol colombiano, donde también ha dejado sus huellas el ex grandes ligas José Macías.

Durango, que viene de jugar en la Liga Instruccional, charló con La Prensa tras su debut en la pelota colombiana.

"Fue emocionante ver a tanta gente en las gradas y me sentí bien, esta liga me va a ayudar bastante. Robé dos bases y terminé lastimado un poco en la mano, pero no es nada grave", dijo Durango en un correo electrónico.