JULIO ALFARO ESPECIAL PARA LA PRENSA deportes@prensa.com Una claudicación en el miembro anterior derecho dejó ayer al clásico Carlos y Fernando Eleta Almarán sin su máximo favorito.

‘Dynasty Ruth’ fue retirado de la segunda gema de la Triple Corona Nacional, luego que realizara un galope sobre la pista del hipódromo Presidente Remón, del que salió con problemas de locomoción.

“Sufrió un problema de articulación en la rodilla de su miembro anterior derecho, así que optamos por retirarlo del clásico”, señaló apesadumbrado el entrenador José Bartolí.

Sin embargo, la lesión no fue calificada como “muy seria” por el preparador, quien se mostró confiado en que el hijo de ‘Espaviento’ y ‘Candelaria’ estará de vuelta para el clásico Independencia de Panamá/Cerveza Panamá.

“Afortunadamente, el caballo no tiene fractura, lo vamos de tratar con calma para llevarlo al último selectivo para el Clásico del Caribe”, manifestó Bartolí.

La deserción forzosa del mimado del stud Acuario coloca a ‘Pervertida’ y ‘ Figo’ como los principales candidatos para llevarse los honores mañana en el clásico Carlos y Fernando Eleta Almarán que tiene recorrido de 1,800 metros, y reparte 6 puntos al caballo ganador, 4 al ocupante del segundo puesto y 2 puntos a quien llegue en tercer lugar.

‘Dynasty Ruth’ ganó el 25 de agosto el clásico dedicado a la familia Delvalle, con lo que logró 5 puntos, dejando a ‘Pervertida’ los 3 puntos del segundo puesto y a ‘ Figo’ un punto por su tercera lugar.

Por otro lado, ‘Figo’ registró ayer diez libras más que en su última presentación, y quince libras por encima de su peso físico ganador, mientras que ‘Pervertida’ igualó su peso anterior, y está cinco libras sobre su peso de triunfo.

Se espera una buena concurrencia en las instalaciones del óvalo juandieño, para apreciar el evento que prestigia a dos hermanos dedicados a la cría del purasangre nacional de carreras, y que han logrado éxitos internacionales en el área del Caribe.

Programación local

Un total de nueve retiros se presentan para la cartilla hípica de hoy sábado en el hipódromo Presidente Remón.

‘Luciano P.’ (6) fue retirado en la tercera prueba, mientras que ‘Just For Kids’(6) no irán a la cuarta carrera. ‘Frisky Runner’ (2) y ‘ My Partner’ (6) fueron retirados de la quinta carrera, en tanto que ‘La Tatiana’ (3) quedó fuera del sexto compromiso.

Otras deserciones en la programación sabatina son las de ‘Mi Lorena’ (1), ‘En Pampa’ (2), y ‘Ecómetro’ (7) en la octava prueba, y de ‘El Tavarich’ (7) en la novena carrera.