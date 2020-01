Eduardo De Bello: ‘No hay más sanciones para Panamá’

MUNDIAL DE TAIWAN.

La eliminación de la selección nacional de la Copa del Mundo de Taiwan forma parte de un capítulo negro en la historia del béisbol panameño que quedó en el pasado, pero se desconoce si en el futuro el error incurrido por la dirigencia local tendrá alguna implicación directa en los próximos compromisos internacionales.

El dirigente Eduardo De Bello, presidente de la Confederación Panamericana de Béisbol (Copabe), fue enfático al afirmar que lo ocurrido con Panamá en el Mundial de Taiwan es un hecho consumado "y no hay ninguna consecuencia posterior".

La Federación Internacional de Béisbol (IBAF- siglas en inglés-), acatando un informe que le proporcionó la comisión técnica del campeonato mundial de Taiwan, procedió a eliminar a Panamá del torneo tras confiscarle dos partidos por no haber pagado a tiempo el seguro de los jugadores profesionales vinculados a la MLB.

"No hay cómo echar para atrás en esto y tampoco hay ninguna consecuencia posterior. No hay más sanciones para Panamá, porque ellos (la IBAF), optaron por aplicar este tipo de sanción y no hay otra sanción", aclaró el máximo dirigente de Copabe.

A manera de antecedentes, De Bello enfatizó que anteriormente se había impuesto una sanción similar a la de Panamá a dos países de Europa.

La dirigencia panameña del béisbol canceló la deuda de 7 mil 745 dólares, que correspondieron al pago del seguro de siete jugadores y una deuda de competencias anteriores.