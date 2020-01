Enterrar el partido

REACCIóN DEL TéCNICO WASHINGTON TABáREZ

El técnico de la selección uruguaya de fútbol, Oscar Tabárez, dijo ayer que “hay que enterrar este partido, hacer el duelo y estar pronto para el próximo”, por el tercer puesto del Mundial de Sudáfrica.

“Tenemos cosas que jugarnos contra el rival que nos toque", aseguró Tabárez en la rueda de prensa tras la derrota por 3-2 ante Holanda por las semifinales. La celeste enfrentará el sábado al perdedor del partido de mañana entre Alemania y España.

El técnico, a quien se le atribuye gran responsabilidad en esta nueva imagen del fútbol de su país, dijo precisamente que encarará el choque del sábado con la misma actitud que hasta ahora.

“La idea es dar una imagen si es posible como la de hoy (ayer), más allá de los aspectos motivacionales, que son otros”, añadió.

El “Maestro” sintetizó lo que Uruguay quiere demostrar hasta el final: “Jugar de igual a igual, limpiamente y ser correcto, más allá de las limitaciones como las de cualquier otro equipo”.

Tabárez aceptó la derrota y admitió que “el rival estuvo mejor” a la hora de estar frente al arco. “Creo que dignificamos el partido con esas ganas de no perder. Y a otra cosa. Estamos tristes porque más allá de que no nos tenían en cuenta, creo que demostramos que no estuvimos tan lejos”.