Expulsan a Desábato de la Libertadores

CASTIGADO. SAN PABLO, Brasil/ANSA. El argentino Pablo Desábato, de Quilmes, acusado de lanzar insultos racista contra un rival, "no jugará más la Copa Libertadores" por esta temporada, afirmó ayer el paraguayo Nicolás Leoz, presidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (CSF). "No puedo impedir que (Desábato) juegue el domingo en el campeonato argentino, pero la AFA (Asociación del Fútbol Argentino) puede hacerlo", afirmó Leoz. De este modo, el directivo paraguayo pareció replicar a Julio Grondona, titular de la AFA y uno de los vicepresidentes senior de la FIFA, quien afirmó ayer que el futbolista de Quilmes "no hizo nada".El futbolista argentino fue detenido y se le puso una fianza de más de 3,878 dólares luego de que el brasileño Grafite, de Sao Paulo, lo denunció a la policía al término del partido, donde fue expulsado por el árbitro Vázquez a los 45' de haberlo ofendido con insultos racistas.