OPINIÓN I La cantidad de panameños fuera del país crece cada día más y cuando juega la selección de fútbol hacen cosas impensables para poder seguir los partidos. Muchos a través de la página de internet de La Prensa siguen las noticias de la semana, otros siguen el partido por rpcradio.com y otros esperan el milagro de que el juego sea pasado por alguno de los canales de televisión local.En Estados Unidos hay muchos panameños interesados por el avance de nuestro fútbol. Con ocasión del primer juego del hexagonal ante Guatemala, en febrero, un fanático me escribió para saber dónde podía ver el partido por TV, le mandé el número de teléfono de la compañía de circuito cerrado que pasaría el partido y no supe más del asunto. Días después del 0-0 ante Guatemala me volvió a escribir de vuelta agradeciéndome por el dato y me contó que tuvo que viajar dos horas en carro hasta Chicago para llegar en plena tormenta de nieve a un pequeño bar lleno de guatemaltecos, tuvo que aguantarse a la fanaticada rival y además los comentarios del circuito cerrado que eran todos en contra de Panamá y a favor de Guatemala.De que los comentaristas que no conocen nuestro fútbol hablen mal de nuestra selección es una cosa cuando se juega mal (el partido contra Guatemala es un claro ejemplo), pero es otra cuando le faltan el respeto del país y sólo ridiculizan lo poco que hemos logrado en el balompié. Es por eso que con gran sorpresa comencé a recibir luego del 1-1 ante México al menos unos 10 emails desde Estados Unidos con el mismo tema.., la falta de respeto de los comentaristas de Telemundo hacia Panamá en el mencionado partido. Al recibir el primer correo lo dejé pasar como la rabia típica de un fanático, pero al ir llegando otros, de Miami, de Boston inclusive de un amigo de Panamá que estaba en Nueva Orleans y vio el partido allá, lo primero que me comentó fue lo feo que hablaban sobre Panamá durante todo el juego, el narrador le preguntó a su comentarista que era lo que gritaba la barra de Panamá y el comentarista le respondió "gritan que viene el gol", la respuesta sarcástica del narrador fue: "en que cancha".Según me cuentan mis contactos ya con la chilena de Tejada no había manera de hablar mal de Panamá y trataron entonces de arreglar la noche pero ya lo malo estaba hecho, ¿qué habrá que hacer para que nos respeten fuera del país? Ya en otros escritos hemos hablado de cómo nos menosprecian en Centroamérica, ahora la cosas ya llegan a Estados Unidos, el hecho de que seamos un país relativamente nuevo en estos menesteres de eliminatorias y hexagonales no es carta blanca para la burla, espero que pronto encontremos a estos comentaristas tira plomo para decirles algunas verdades, claro que si siguen hablando así de mal y aparece otra chilena de "El Matador" para callarlos, bienvenida sea... ¡saludos!

El autor es periodista.