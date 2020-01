Far desea mejoras para la natación panameña

SE INICIA UNA NUEVA TEMPORADA

María Fernanda Far, atleta destacada del club La Salle 2000 de natación, despidió la temporada 2012 con muchas alegrías y una lista de 12 deseos que quiere cumplir en 2013 y una solicitud especial al nuevo presidente del Comité Olímpico de Panamá (COP).

La atleta, quien cuenta con 14 años, le solicitó a Camilo Amado, presidente del COP, que visite las instalaciones deportivas para que vea el estado en que están.

“Creo que él debería ver las piscinas y las condiciones en las que están actualmente, además que el viático que da a los atletas para las competencias ayuda, pero deben incluir a los entrenadores también. Ellos son los que nos forman a los atletas y siempre están pendientes”, puntualizó Far, quien confía en que todo puede mejorar con buena voluntad.

A pesar de los problemas con las instalaciones deportivas donde deben entrenar y competir, la juvenil considera que el año que acaba de terminar fue una de sus mejores temporadas, pero está consciente de que aún debe seguir mejorando para conquistar todos sus sueños.

“Siento que este año me fue muy bien, porque a pesar de que no siempre tuve los resultados que quería y me puse triste, esas competencias me sirvieron para aprender y saber que la próxima vez debo hacer lo que no hice en ese momento”, comentó Far de 14 años.

Para la atleta, cada desafío que enfrentó fue importante, ya que de cada uno aprendió algo nuevo para mejorar día con día y seguir ganado reconocimiento entre los atletas locales.

Dicen que año nuevo, nuevas metas; razón por la cuál María Fernanda dio a conocer 12 deseos que le gustaría cumplir en el transcurso de este 2013.

1. “Yo deseo que sea un buen año, que me vaya bien en todas las competencias donde participe”.

2. “Quiero competir con humildad y nunca perderla, además agradecerle por todo a mi entrenador, Albino Díaz”.

3. “Que durante las competencias internacionales, la escuela me dé mayor apoyo, ya que este año voy para cuarto año y son muchas más responsabilidades”.

4. “Deseo clasificar a las competencias internacionales con los tiempos oficiales que se exigen en cada una”.

5. “Quisiera que arreglaran la piscina Adán Gordón. Está en malas condiciones y el trampolín se está cayendo”.

6. “Somos una federación pequeña, me gustaría que nos mandaran a entrenar a fuera y que se tome en cuenta el sacrificio que hacen los entrenadores para cumplir en todas las asignaciones que se les da.

7. “Quisiera ir a los Juegos Centroamericanos con mi papá. Él compitiendo en la lucha y yo, en la natación”.

8. “Deseo que se hagan más piscinas para competencias en diferentes provincias del país”.

9. “Me gustaría poder completar todo el año con una actitud perseverante para poder que me vaya bien en todo lo que haga.

10. “Deseo ganar medallas de oro en los Juegos Centroamericanos”.

11. “Siempre que gane algún torneo, nunca olvidarme de Dios”.

12. “Que en cada competencia que vaya sea una experiencia para formar mi actitud de seguir mejorando día con día y nunca desfallecer”.

Para María Fernanda, el deseo más importante es llegar a los Juegos Centroamericanos, que se realizarán en marzo en Costa Rica y competir con su papá.

“Él está entrenando muy fuerte para acompañarme”, sentenció la atleta, quien admitió que este año será muy difícil para ella debido a la cantidad de competencias internacionales que tiene en el calendario.

Las citas más importantes donde Far estará presente serán en los Juegos Centroamericanos, Sudamericanos, Mundial en España, Olimpiadas de la Juventud, CCCAN (Confederación Centroamericana y del Caribe Aficionada de natación) y los Codicader (Consejo del Istmo Centroamericano de Deportes y Recreación).

Uno de los mejores momentos en 2012 para María Fernanda fue lograr vencer el miedo y nervio que le tenía a la distancia de los 50 metros.

“En verdad era raro, porque es la distancia más fácil, pero logré superar ese obstáculo y estoy contenta”, aseguró la nadadora, al pensar en su mayor logro alcanzado.

Viendo que la natación poco a poco está creciendo, la atleta le mandó un mensaje a todos sus compañeros: “En verdad, a quienes les gusta el deporte, sacrifíquense por él; hacer deporte no es fácil, siempre hay que esforzarse y sacrificar muchas cosas, por ejemplo, siempre que mis amigos me invitan a salir, yo no tengo tiempo, pero hay que hacer el sacrificio, porque todo ese esfuerzo vale la pena cuando recibes una medalla, esa felicidad nadie ni nada te la quita, es tuya, tú te la ganaste, siempre con Dios por delante”, culminó.