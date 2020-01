Félix Sánchez anuncia su retiro del atletismo

Entre sollozos y mucha tristeza, Félix Sánchez dio su último adiós. El doble campeón mundial y olímpico de los 400 metros con vallas anunció ayer martes su retiro tras una trayectoria en la que se erigió como el mejor deportista dominicano de todos los tiempos en los Juegos Olímpicos.

“Hoy anuncio mi retiro de las competencias en las pistas, no sin antes agradecer a Dios por haberme dado fuerza, fe, compromiso y disciplina y darme la fuerza para levantarme tras las caídas y saber que se puede”, dijo Sánchez en una videoconferencia desde San Diego, California (Estados Unidos).

De esa manera, Sánchez, conocido también como El Supermán, abandonó las esperanzas de participar en la cita de Río 2016, los cuales habrían sido sus quintos Juegos Olímpicos.

“Mi hijo nació hace apenas unos meses y él me necesita en estos momentos. Puse en una balanza qué tanto tenía por ganar en lo adelante, comparado con lo que ya he ganado en mi carrera y esto pesa más. Me retiro y no estaré en Río”, agregó Sánchez antes de estallar en llanto.

El vallista dominicano hilvanó una de las rachas más impresionantes en la historia de los 400 metros con vallas, al ganar 43 carreras consecutivas entre 2001 y 2004.