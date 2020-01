García quiere ser campeón

PLEITO DE CAMPEONATO MUNDIAL

BOXEO.

Para el boxeador panameño Whyber García, la oportunidad titular que se le presentó para el próximo 28 de noviembre en el Centro de Convenciones Atlapa no fue casualidad.

Tampoco considera a su rival, el venezolano Jorge Linares, un androide ajeno al dolor. Es más, aseguró durante una sesión especial de entrenamientos que se coronará campeón mundial.

El pleito, pactado a 12 asaltos y 130 libras sobre la báscula, será por el título vacante superpluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

“Sé que el público piensa que Jorge Linares me pasará por encima; que no tengo la más mínima posibilidad de ganarle. Sin embargo, yo estoy en excelentes condiciones físicas y mentales y él [Linares] no es un androide” comentó el púgil panameño sobre su contrincante.

“Es de carne y hueso y sentirá mis golpes", añadió García.

Sobre su estilo de pelea fue corto y conciso. “Mi preparación es excelente. Es más, estoy listo para pelear mañana mismo. Uno puede hablar de su estilo ahora mismo, pero cuando te trepas en el ring las cosas cambian. Lo que sí les puedo decir es que estoy listo para arrollar y presionar. Eso haré. Quiero ver si Linares puede pasar golpes toda la pelea”, aseguro.

García, al igual que todo su equipo de trabajo, aclaró las dudas sobre las lesiones en sus manos, el arma principal de un boxeador.

“Estoy bien de mis lesiones y hay algo que quiero aclarar: no he parado de entrenar pese a mis lesiones. Me cuidaron las manos y estoy bien; lo demostré en mi pelea con el Monito Rojas”, indicó.

HABLA ISMAEL ORTEGA

En tanto, el preparador físico de la cuadra Los Rockeros, Ismael Ortega, habló sobre el progreso físico del peleador panameño frente a su pleito titular.

“Whyber [García] está en 90% de condiciones para el combate y el día de la pelea estará en extraordinarias condiciones. Hemos trabajado desde la segunda semana de enero con microciclos de entrenamiento. Los púgiles de la cuadra son atletas los 365 días del año”, dijo Ortega.

Explicó que ya pasó la etapa de fortaleza y que ahora se trabaja en la intensidad y fuerza explosiva, fundamentos claves en esta parte de la preparación.

TRABAJO DE AYER

García comenzó su trabajo con calentamientos, salto de soga y sombra. Luego hizo sus asaltos de guanteo con el venezolano Pablo Vásquez, un púgil con similar estilo que Linares.

Finalmente efectuó varios asaltos de guanteleta con su entrenador Francisco Tolete Arroyo.