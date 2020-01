Garnett no decide aún si integrará el Dream Team

MINNEAPOLIS, EU (EFE). - El alero estrella de los Timberwolves de Minnesota, Kevin Garnett, dijo ayer que no tiene ninguna prisa por decidir sobre la posibilidad de participar o no con el equipo Olímpico de Estados Unidos.

Ante las críticas de jugadores como Karl Malone, de los Jazz de Utah, que se ha comprometido a participar con el equipo de Estados Unidos en el Torneo de las Américas para clasificarse para los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, Garnett se limitó a decir que “cada uno se meta en sus asuntos”.

Malone dijo que no entiende la actitud de Garnett y el pívot de Los Angeles Lakers, Shaquille O'Neal, de no querer participar con el equipo de Estados Unidos.

El Cartero también ha dicho que él aceptó jugar con el equipo del 2004, pero que la Federación de Básquetbol de Estados Unidos no lo ha anunciado oficialmente.

“Tú no puedes obligarlo a que jueguen”, dijo Malone. “Puedes desearlo, pero no puedes obligarlo. Ellos saben lo que está en juego, pero si no lo quieren hacer, para mí son cosas que están básicamente erróneas”, agregó.

“Tener una oportunidad de jugar por otra medalla de oro, con casi 41 años, y en el lugar donde nació el olimpismo (Atenas), eso es algo grandioso”, añadió Malone refiriéndose a él mismo. “No sé en qué piensan Garnett y O'Neil”.

Sin embargo, Garnett señaló que en estos momentos en su carrera profesional había asuntos mucho más importantes que decidir, y entre ellos se encuentran las negociaciones para un nuevo contrato y que los Timberwolves, con 17 triunfos consecutivos en su campo, quieren hacer algo importante en la fase final del campeonato.

“No tengo ningún interés en alterar mi proceso de actuación en los asuntos que me corresponden por el comentario que pueda hacer una persona como Malone”, destacó Garnett. “Creo que lo más correcto entre las personas es que cada uno se preocupe de sus asuntos”.

Garnett, que ya consiguió la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, explicó que aceptar la invitación para estar con el equipo de Estados Unidos significa que va a tener dos veranos muy duros.

“Lo que me piden es que dedique dos veranos consecutivos a trabajar después de haber completado 82 partidos de liga y toda la postemporada”, explicó Garnett. “Se trata de algo importante y que como profesional debo considerar”.

Garnett reiteró que no es simplemente aceptar la invitación, se trata de comprometerse a rendir al máximo y no sería bueno para nadie que al final no hubiese una entrega del jugador al 100%.

“Es muy claro, deseo encontrarme en una posición en la que esté a gusto y sienta de verdad que puedo ayudar al equipo, en un estado de forma perfecto y saludable”, agregó Garnett.