Gimnastas se visten de gala en Panamá

COMIENZA EL CAMPEONATO CENTROAMERICANO

Todo está listo para que abra el telón del II Campeonaton Centroamericano de Gimnasia, que disputará se en la arena Roberto Durán, con la participación de 61 gimnastas de la región.

Serán 34 mujeres y 31 caballeros los que verán acción en cinco categorías de la rama femenina y siete de la división masculina, según comentó Camilo Amado, presidente de la Federación Panameña de Gimnasia.

El torneo, que el año pasado se realizó en El Salvador, este año tuvo un costo superior a los $50 mil, más todo el apoyo logístico que dio Pandeportes.

Según Amado las expectativas que se tienen son grandes, ya que hay buen nivel técnico y están los mejores de la región.

Rivales

Panamá estará participando con un grupo de ocho mujeres, donde se tienen expectativas de medallas en la categoría juvenil con Isabella Amado, quien viene de una temporada fuerte en el club Excalibur en Estados Unidos, sentenció Anabel Vargas, parte de las organizadoras del torneo.

Mientras que, según reportó el entrenador de Herrera, hay 13 caballeros compitiendo y algunos lo hacen por primera vez.

Entre los equipos invitados, el más fuerte es el de Costa Rica, que trajo a sus mejores atletas del club Carbonell.

Mientras que la pequeña pero peligrosa delegación de Guatemala tiene entre sus filas a Adriana Ruado, quien está clasificada al Mundial de gimnasia que será en el mes de octubre en Japón y viene de ser Gran Campeona en el torneo Gimnásticas en Costa Rica.

Por su parte, la delegación de Colombia tiene una figura intimidante en su delegación, Natalia Sánchez, quien participó en las Olimpiadas de Beijing 2008, pero en este campeonato solo hará rutinas de presentación.

Los ticos también sufren

Atletas como Tarik Soto y Karina Regidor, de Costa Rica, han logrado muchas cosas gracias a la gimnasia, pero han tenido que sacrificarse mucho.

Para Tarik Soto, de 17 años, todo el sacrificio que ha hecho ha valido la pena, pues este año consiguió un cupo para los Juegos Panamericanos en Guadalajara y otro para el Mundial de gimnasia.

“Estoy practicando gimnasia desde que tenía cinco años, ya que desde kínder me lo inculcaron”, recalcó Soto, quien ve este Mundial como un fogueo, pues no tiene mucha experiencia.

“Mi meta es llegar a las Olimpiadas de Río, todavía me queda mucho en la gimnasia”.

Por su parte, Regidor manifiesta que para tener el nivel técnico que tiene tuvo que sacrificar mucho. “Yo estudio en un instituto y no voy a clases todos los días”, manifestó. “También he sacrificado mi vida social para alcanzar las metas que me he propuesto y Costa Rica es difícil, porque no hay un centro de alto rendimiento para la gimnasia”, apuntó.