Ginóbili confía en poder estar listo para el Mundial

Emanuel Ginóbili, figura de los San Antonio Spurs de la NBA y emblema del seleccionado argentino de baloncesto, dijo ayer viernes que confía en recuperarse de una lesión que puso en riesgo su participación en el Mundial de España 2014, a finales de agosto próximo.

En una rueda de prensa que dio a su regreso desde Houston, donde participó en la conquista del título de San Antonio, declaró que sufre “una fractura por estrés en la tibia, arriba del tobillo derecho, en el mismo lugar que en 2009, pero es bastante menor (de gravedad). “Estoy bien, aún conmocionado por la noticia de la lesión. Soy optimista, tengo cuatro semanas y confío que voy a estar mejor, la lesión se va a curar. Cuando me junte con el resto del plantel del seleccionado veremos el grado de la lesión, el 2 o 3 de agosto será la fecha tope. Si no estoy sano para entonces, no voy a jugar”, agregó el escolta de 36 años.