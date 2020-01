Hernández jugará para Chiriquí

BÉISBOL MAYOR.

El estelar relevo panameño nacido en Chiriquí, Santos Hernández, jugará en el próximo nacional mayor de béisbol para su natal provincia, anunció Franger Reynaldo Valbuena, director de la selección mayor de Chiriquí.

"Estamos en espera de su llegada durante esta semana para integrarlo al preseleccionado que a partir de hoy (ayer) empezó un plan de programa de entrenamientos y demás, que esperamos culminar en marzo con la obtención del campeonato mayor", dijo el técnico de origen cubano.

Al preguntarle si no habría alguna objeción porque no jugó en los torneos territoriales de Chiriquí, expresó que no, ya que es un pelotero "natal" (nacido en esta provincia) lo que le da la potestad de jugar directamente en el nacional, y por sus compromisos dentro del béisbol de México le es imposible jugar en la liga.

Agregó que esta situación es similar a la de los peloteros Lenín Picota, José Cortez, Miguel Gómez, y otros más.

Del listado de la preselección sostuvo que fueron convocados 35 peloteros, de los cuales 15 son lanzadores, 5 receptores, 10 pertenecen al cuadro interior y 5 a los jardines.

Reynaldo indicó que el relevista llegará a suelo chiricano durante la presente semana. Sobre cómo se pudo alcanzar los servicios de este pelotero que los últimos años ha sido contratado por equipos de la liga profesional mexicana, expresó no saber porque de este tema se encarga la directiva de la liga provincial encabezada por el diputado perredista Carlos Alvarado Acosta.

La crónica deportiva mexicana ha calificado a Hernández como un excelente relevo corto, con buena velocidad, dominio de los lanzamientos de rompimiento y mucha sangre fría.

Ha sido alabado como el mejor relevista en los campeonatos de este norteño país, siendo una de las contrataciones extranjeras más rentables para los equipos con los cuales ha jugado.

Hace unos años, Hernández jugó un partido durante la liga profesional panameña, pero en una jugada que intentó recoger una rola se lesionó una pierna.