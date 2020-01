Inglaterra se juega futuro contra Turquía

MADRID, España (EFE) - Inglaterra, que se jugará gran parte de su futuro contra Turquía, y Francia, que prácticamente asegurará su presencia en la fase final si vence en Israel, centran la atención de la séptima fecha de la clasificación a la Eurocopa, que se disputa mañana miércoles.

La fase previa de Portugal 2004 llega al ecuador sin la presencia de Alemania e Italia, que descansan, y el protagonismo por motivos opuestos de Inglaterra y Francia.

La selección que dirige el sueco Sven Goran Eriksson cumplió sin brillo contra Liechtenstein (2-0), el pasado sábado, y ahora afronta el encuentro decisivo de la fase de clasificación.

Si vence, arrebatará al conjunto de Senol Gunes el primer puesto y lo podrá mantener sin demasiados problemas, porque le restarán dos partidos como local y un desplazamiento a Macedonia, antes de disputar en Turquía la última jornada.

Si cede algún punto, estará a expensas de lo que haga el tercer clasificado del último Mundial, que por el momento ha ganado los tres encuentros que ha disputado.

Pese a que contra Liechtenstein se lesionó Emile Heskey, Eriksson ya ha avisado a la afición de que no dará una oportunidad como titular al Wayne Rooney, el nuevo ídolo de 17 años.

"Creo que está preparado para jugar sólo un tiempo. No debemos esperar que entre y resuelva contra Turquía. A veces se me ha criticado por incluirle en el equipo y ahora, de pronto, me piden que sea titular", ha dicho.

Francia, al contrario, vive con euforia su goleada sobre Malta (6-0). Con Zinedine Zidane como capitán y Thierry Henry en estado de gracia, el conjunto de Jacques Santini se ha olvidado de las dudas que despertó su derrota en el amistoso frente a la República Checa (0-2), hace seis semanas.

Una victoria en Israel, contra el segundo clasificado del grupo 1 y en el que se supone su desplazamiento más complicado, le daría prácticamente el pasaje a Portugal, con 15 puntos después de cinco partidos.

También puede aclarar su clasificación España, que en León y frente a Armenia, tiene la posibilidad de olvidarse del sinsabor que le produjo el empate en Ucrania, tras encajar un gol en el último minuto, y distanciar en cuatro puntos al conjunto de Andrei Shevchenko.

La República Checa y Holanda, que el sábado empataron (1-1) en Rotterdam, mantendrán su pugna por el liderato en dos escenarios.

El equipo de Karel Bruckner lo tendrá más complicado, ya que recibe a Austria, otro aspirante al primer puesto del grupo 3, mientras que el de Dick Advocaat buscará la victoria en Moldavia, donde Patrick Kluivert tiene una nueva ocasión de igualar o superar a Dennis Bergkamp como máximo goleador histórico de la selección.

Dinamarca y Noruega, empatadas a siete puntos en el grupo 2, no deberían pasar muchos apuros para sumar una tercera victoria que las distanciaría de Rumania.

El conjunto danés, que el sábado se exhibió en Bucarest (2-5), recibe a Bosnia Herzegovina, y Noruega visita a Luxemburgo.

Escocia, mientras, tiene una gran ocasión de distanciar a Alemania, que el sábado cedió un inesperado empate en Nuremberg, frente a Lituania. El equipo de Berti Vogts visita ahora a la selección lituana.