En Italia quedaron muy satisfechos

El empate entre el Milan y el Real Madrid del martes en Liga de Campeones y que deja a los dos equipos como primeros de grupo deja a “todos contentos”, señaló ayer la prensa italiana.

“El Madrid golpea y Dinho replica. Todos contentos”, titula el diario deportivo Gazzetta dello Sport, resumiendo el 1-1 del encuentro del martes.

También el periódico Corriere dello Sport habló de un partido poco brillante y cuyo resultado favorece a ambos equipos, que se pueden así asegurar los primeros dos puestos.

Unas tablas que parecen justas a todos los rotativos del país, ya que el Milan tuvo su momento de dominio, pero al final del encuentro el portero “rojinegro” Dida salvó su portería en varias ocasiones.

“Un punto de oro”, comentó, por su parte, el diario La Repubblica, explicando que el empate favorece a ambos equipos, aunque aún más al Milan, que consigue así colocarse primero del grupo.

Aunque los periódicos destacan “el gol válido anulado a Pato”, que habría cambiado la marcha del encuentro y las declaraciones del entrenador del Milan, Leonardo, quien creía en la victoria.

Dedican grandes espacios al ex del Milan, Kaka, acogido en San Siro con los aplausos de sus ex aficionados y que para los periodistas italianos fue el mejor del encuentro por su entrega, mientras que aparece algo más desdibujada la actuación del ex jugador del Barcelona, Ronaldinho, a pesar de que convirtió el penalti que dio el empate a su equipo.