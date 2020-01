Kuerten busca el tope del ranking

FLORIANOPOLIS, Brasil (DPA) — El tenista brasileño Gustavo Kuerten inició ayer una dura temporada de entrenamientos en el sureño balneario de Camboriú, en un intento por recuperar lo antes posible el primer lugar del ranking mundial, que perdió sobre el final de la temporada 2001 a manos del australiano Lleyton Hewitt.

"Quiero sentirme nuevamente confiado para jugar, y estoy trabajando duro para lograrlo. Estoy fortaleciendo las partes táctica, física y técnica. Ese trabajo de pretemporada es muy cansador, y dura casi todo el día, de las ocho de la mañana hasta las nueve de la noche, pero sé que vale para todo el año", dijo ayer "Guga", en una rueda de prensa.

Al comentar sus planes para la temporada 2002, Kuerten dejó en claro que su gran ambición es la de ganar por cuarta vez el torneo de Roland Garros: "Es para mí el torneo más especial del año. Ya lo gané tres veces, y siento algo más cuando disputo Roland Garros. Sería increíble ganar una vez más".

Aseguró que le gustaría estar presente en "todos ellos".

"Ello va a depender de cómo me vaya en Roland Garros. Me gustaría jugarlo, pero no sé cómo mi cuerpo va a responder (al esfuerzo físico)", afirmó.

Kuerten aseguró que, pese a haber sido desplazado del tope del ranking por Hewitt, considera que cumplió una excelente temporada durante tres cuartas partes del año: "De cada 10 partidos, yo ganaba nueve", señaló "Guga".

Juvenil en México En México, el uruguayo noveno preclasificado Marcelo Felder y cuatro mexicanos avanzaron hoy a la segunda ronda de la Copa Mundial Juvenil de tenis, que se disputa en la oriental ciudad mexicana de Yucatán.