El Lazio con nuevo técnico

ROMA, Italia (ANSA).- Alberto Zaccheroni asumió ayer como nuevo técnico de Lazio, de Italia, con contrato hasta el 30 de junio del 2004, minutos después del despido de Dino Zoff.

El cambio, provocado tras la derrota 1-3 ante Nantes, por la Liga de Campeones de Europa, el pasado miércoles por la noche en Roma, se concretó ayer en la mañana en la concentración de Formello: mientras Zoff salía por una puerta, sólo minutos después Zaccheroni ingresaba por otra.

Zaccheroni, de 48 años, campeón con el Milan en 1998-99, afirmó ayer que pedirá a los jugadores de Lazio "elasticidad, dinamismo y equilibrio", en tanto el presidente Sergio Cragnotti justificó el cambio afirmando que debía darle al plantel una señal que indicara que "hay que seguir ganando". Zaccheroni, que debutará el domingo justamente ante Milan, era mencionado desde hacía unos días como candidato a suceder a Zoff, tras el pobre comienzo de Lazio en el campeonato y en la Liga europea, con un plantel debilitado tras las ventas del checo Pavel Nevdev, el argentino Juan Verón y el chileno Marcelo Salas, en medio de duras críticas a Cragnotti.

Zoff, "un monumento del fútbol italiano", según lo definió hace unos días France-Football, ex arquero de la selección italiana que ganó el Mundial de España 82, multicampeón con la Juventus, ex DT de la selección "azzurra" e incluso ex presidente de Lazio, fue propuesto por Cragnotti para comandar la Federación Italiana de Fútbol (FIGC).

“En este momento él sería el presidente ideal”, manifestó.