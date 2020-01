‘LeBron James no va a Río 2016’, dice agente

BALONCESTO.

LeBron James no buscará el oro este año en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

El agente de James, Rich Paul, dijo ayer a The Associated Press que el astro ha pedido a la federación estadounidense de básquetbol que no lo tome en cuenta para la cita olímpica.

James conquistó la medalla de oro en Pekín 2008 y Londres 2012.

Recién el domingo pasado, guió a los Cavaliers de Cleveland al título de la NBA, en lo que fue la sexta aparición consecutiva del jugador en la final de la liga.

El alero de 31 años quiso esperar hasta el final de la temporada para tomar una decisión sobre Río 2016, donde habría cumplido su cuarta participación olímpica.

Se trata de la estrella más reciente que ha desistido de formar parte de la selección olímpica, luego que Stephen Curry, James Harden y Chris Paul anunciaron decisiones similares.

Además, atletas de otros deportes han desistido o están en duda para ir a Río por miedo al zika.