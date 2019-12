Lee, un invitado de lujo

BÉISBOL NACIONAL

“Un sueño significa esfuerzo, sacrificio y mucho trabajo. Que tú seas bueno en Panamá no significa que allá [Estados Unidos] vas a sobresalir, la competencia es dura y hay que tener los pies sobre la tierra”.

Así se expresó ayer el ex grandes ligas panameño Carlos Lee para referirse a las oportunidades que reciben muchos jóvenes istmeños al ser firmados profesionalmente.

Lee, con los niños

Un Lee entusiasmado compartió ayer con un grupo numeroso de niños del área metropolitana que participaron en la apertura de la competencia deportiva ‘Pitch, hit & run’, en el estadio Andy Alonso, evento organizado por la Caja de Ahorros, en alianza con la Major League Baseball (Mlb- por sus siglas en inglés).

La actividad contó con una asistencia de 302 niños de la capital, cifra que superó la cantidad de participantes del año pasado.

Lee, que fue el invitado especial en la inauguración de esta competencia que por tercer años seguido lleva a cabo la MLB en Panamá, aconsejó a los niños y los exhortó a que sigan estudiando.

“Como siempre muy contento de estar aquí participando con la niñez, ya que a esa edad es mucho lo que uno puede aportar, porque son niños que están sanos. Digamos de esa manera, porque lastimosamente, en nuestro país los jóvenes se han ido saliendo del control de sus padres a muy temprana edad y se han ido descarrilando”, afirmó el ex big leaguer.

“Esperemos que mediante estos programas y otros programas que se puedan lograr ayudemos a estos niños a que sigan un buen camino, un buen ejemplo, porque al final ellos son el futuro de la patria y esperamos que de aquí salgan muchos grandes ligas y muchos profesionales”, agregó.

“Esta es la edad para enseñarles disciplina y valores”, recalcó.

El máximo jonronero panameño en las Grandes Ligas también conversó ayer con los técnicos que seguían atentos el desempeño de los niños en las pruebas de habilidades con el bate, lanzando la bola y desplazamiento de home a primera base.

“A mi edad no teníamos nada y no existía esto. Fíjate que se jugaba con un bate, el cual era un palo y dos bolas y si se perdían se acababa la práctica. Todo ha cambiado para bien y se ha ido organizando todo mejor con muchas escuelitas, que es muy importante para instruir a estos niños”.

“Lo más importante es instruir a nuestros coach. Lo que hay es que trabajar con ellos, que son los que están a diario con los niños, porque es muy difícil agarrar un niño en un día y tratar de cambiarlo”, apuntó Lee.

“Lo importante es tratar de instruirlos [coach] a una buena mecánica para que le den una buena base técnica”, agregó.

Recordó su infancia

Al toletero que debutó en las mayores con un jonrón- 7 de mayo de 1999- se le iluminaron los ojos cuando habló de su niñez en su natal Aguadulce.

“Eran tiempos bonitos. Uno antes, que no se ve, uno jugaba en la calle, jugaba con medias que se desaparecían de la casa, con bate de escoba y platillos y con maíz. Eso ya no se ve, eso se ha perdido, la tecnología ha ido sacando a nuestros niños de la calle, y no lo digo en un mal sentido”, reconoció.

“Es decir la calle, tú veías a los niños jugando béisbol con un palo de escoba. Ahora tú ves a un niño sentado en un parque con un juego frente a una computadora. Antes todo era más social. La tecnología ha ido sacando a estos niños del ejercicio del deporte”, subrayó.

El ‘Pitch, hit & run’ se trasladará a el estadio de Metetí de la provincia de Darién, mañana jueves 12 de febrero desde las 7.30 a.m., mientras que el viernes 20 de febrero las puertas del Calvin Byron abrirán para recibir a los niños en Bocas del Toro.